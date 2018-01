Dilma está reunida com Temer, ministros e dois parlamentares no Palácio da Alvorada

A reunião entre a presidente Dilma Rousseff e a coordenação política do governo começou por volta das 19h30. Estão reunidos no Palácio do Alvorada o vice-presidente Michel Temer, 13 ministros e dois parlamentares. Diante do agravamento da crise política, Dilma resolveu antecipar a reunião que acontece normalmente às segundas-feiras porque amanhã estará em São Luís do Maranhão, onde inaugura unidades do Minha Casa, Minha Vida.

Participam da reunião os ministros Aloizio Mercadante (Casa Civil), Eduardo José Cardozo (Justiça), Eliseu Padilha (Aviação Civil), Edinho Silva (Comunicação Social), Gilberto Kassab (Cidades), Miguel Rossetto (Secretaria-Geral da Presidência), Eduardo Braga (Minas e Energia), Ricardo Berzoini (Comunicações), Antônio Carlos Rodrigues (Transportes), Aldo Rebelo (Ciência e Tecnologia), Jaques Wagner (Defesa). Do núcleo econômico estão Joaquim Levy (Fazenda) e Nelson Barbosa. Representantes dos parlamentares, como o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) e o senador José Pimentel (PT-CE), líder do governo no Congresso, também participam do encontro.