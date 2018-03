Dilma está melhor, mas deve reduzir ritmo, diz médico O médico infectologista David Uip, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, afirmou hoje que o estado de saúde da presidente Dilma Rousseff apresentou melhora e que ela retomará, gradativamente, a rotina de trabalho. Uip se encontrou com Dilma nesta manhã em um hotel na capital paulista. De acordo com o médico, ela foi orientada a diminuir o ritmo de trabalho, após ter sido diagnosticada com um foco de pneumonia no pulmão esquerdo.