Dilma está há quase 10 horas reunida com Mercadante

Brasília - Em meio aos novos desdobramentos da Operação Lava Jato, a presidente Dilma Rousseff e o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, seguem reunidos no Palácio da Alvorada. A reunião entre Mercadante e Dilma já dura quase 10 horas.

A agenda de Mercadante desta terça-feira previa audiência de apenas uma hora com a presidente Dilma. Por conta das mudanças, foi cancelado o encontro com o ministro das Cidades, Gilberto Occhi, previsto para as 11h. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não divulgou a pauta da reunião entre a presidente e o ministro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mercadante convocou uma coletiva de imprensa para a manhã de quarta-feira, quando deverá anunciar "o início das atividades dos grupos de trabalho constituídos para elaborar propostas de medidas de estímulo ao setor industrial", conforme informado pela assessoria da Casa Civil.