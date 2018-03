Dilma está feliz com resultado da CNI/Ibope, diz Braga O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), comemorou a pesquisa CNI/Ibope que aponta o aumento da popularidade da presidente Dilma Rousseff, e disse que ela está feliz com o resultado. "Obviamente que ela está feliz. O povo brasileiro aumentou em 5 pontos a avaliação do desempenho pessoal. Não é pouca coisa", afirmou o líder. De acordo com a pesquisa, a popularidade da presidente aumentou de 72%, em dezembro de 2011 para 77%, agora em março.