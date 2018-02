Dilma está em Londres e reúne-se com Cameron à tarde A presidente Dilma Rousseff chegou em Londres às 9h15 da manhã de hoje (horário local) - 5h15 pelo horário de Brasília - pelo aeroporto privado de Farnborough. Ela se dirigiu diretamente ao hotel, que fica localizado ao lado do Green Park, no centro da capital britânica, e evitou contato com a imprensa.