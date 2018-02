Dilma está em boa posição, diz Temer

São Paulo - O vice-presidente da República, Michel Temer, minimizou nesta quarta-feira, 6, a queda da presidente Dilma Rousseff na pesquisa Datafolha. "Ela está ainda com um índice muito elevado e é um índice que ainda permite quase ganhar no primeiro turno, portanto, diria que ela está em uma boa posição", afirmou.

Temer participou nesta sexta de cerimônia que selou a aliança do PDT com o PMDB em São Paulo, com a escolha do advogado José Roberto Batochio para integrar como vice a chapa de Paulo Skaf que disputará o governo do Estado.

Na avaliação do presidente nacional do PMDB, o resultado da pesquisa Datafolha, que mostrou ainda a queda do ex-governador Eduardo Campos (PSB) e a oscilação negativa do tucano Aécio Neves (PSDB), dois dos principais adversários de Dilma nas eleições de outubro, foi resultado de uma certa insatisfação que existe na sociedade.

"E essa insatisfação, eu falo no caso da presidente Dilma, será coberta pela apresentação das realizações que ela fez ao longo do tempo"

"E essa insatisfação, eu falo no caso da presidente Dilma, será coberta pela apresentação das realizações que ela fez ao longo do tempo. Seguramente, as chances de ela crescer após a Copa aumentam", disse temer.

Ele não acredita que haverá ligação entre o desempenho da seleção brasileira e o da presidente Dilma nas pesquisas após a Copa, independentemente do resultado.

Convenção. Indagado sobre a convenção nacional do PMDB, Temer disse que as negociações para a ratificação da aliança com o PT da presidente Dilma Rousseff estão indo bem. "Espero que se ratifique a aliança com o PT, mas vou aguardar o resultado da convenção. Estou otimista, como sempre.

Vice-presidente da República comentou também o apoio do PMDB do Rio de Janeiro ao pré-candidato tucano Aécio Neves. Segundo ele, essas divergências internas no PMDB são naturais. "Isso não nos assusta. Do contrário, nos incentiva a trabalhar mais".