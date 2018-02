Dilma está 'desconectada da realidade', diz Aécio

"A presidente hoje infelizmente deve dormir com uma enxaqueca. Porque ela sofreu uma fragorosa derrota na convenção do PMDB. Depois de tudo que foi feito, da distribuição dos espaços para o PMDB no governo, que já manda quase mais, pelo menos um setor do PMDB, que o próprio PT, a oposição à aliança ter 40% dos votos é uma derrota fragorosa", avaliou o senador.

Segundo Aécio, o resultado da convenção peemedebista significa "alguns minutos a mais" na propaganda eleitoral gratuita, mas não terá "a base, o trabalho e o sentimento de seus aliados". "O governo, tendo feito o que fez para atrair o PMDB, ter esse resultado em torno de 60%, considero uma derrota fragorosa da base do governo, daqueles que querem aliança. Esses 40% certamente apontam para uma rejeição, que hoje é muito maior que isso nas bases do PMDB, à aliança com o PT", declarou o senador.

"O mais surpreendente que eu vi hoje da presidente, uma presidente desconectada da realidade, aflita com os resultados que vem tendo na economia, na área social, é ela dizer que é invencível", disparou o tucano, referindo-se à declaração de Dilma que o apoio do PDT é "fundamental" e que, "juntos", serão "invencíveis". "Invencíveis seremos nós brasileiros que vamos encerrar esse ciclo de governo do PT que está infelicitando o País", salientou Aécio, em Belo Horizonte, ao chegar para a convenção do PSDB mineiro que confirmou a candidatura do ex-ministro Pimenta da Veiga (PSDB) para o governo de Minas, com o deputado estadual Dinis Pinheiro (PP) como candidato a vice e o ex-governador e também tucano Antonio Anastasia disputando uma vaga no Senado.

Ibope.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista, Aécio também classificou como reflexo do "sentido de enfado" o resultado de pesquisa Ibope encomendada pela União dos Vereadores de São Paulo (Uvesp), que mostrou oscilação de dois pontos percentuais para baixo nas intenções de voto em Dilma, diante de oscilação positiva do mesmo porcentual do tucano e do ex-governador Eduardo Campos (PE), presidenciável do PSB. "É um sentimento que a gente percebe em outras pesquisas também. O sentimento crescente no Brasil é de enfado, de cansaço em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Não há marqueteiro que leve o PT à vitória. Podemos nos preparar para um novo e grande governo a partir de 2015 e vamos trabalhar para isso", declarou o mineiro.