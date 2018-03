Dilma: 'Esperança, mais uma vez, vem vencendo medo' A pré-candidata do PT à Presidência da República, ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje que o País está vivendo um momento de transformação que passa por governo, empresas e pessoas. "É aquele movimento em que o Brasil dá um passo para a frente, ergue a cabeça, e nós podemos transformar o nosso Brasil. Vamos fazer isso centrados nessa imensa força e com este sentimento de esperança que, mais uma vez, vem vencendo o medo no Brasil."