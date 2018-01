Dilma espera salto qualitativo na relação com Paraguai A presidente Dilma Rousseff participou nesta quinta-feira, 15, da cerimônia de posse do novo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, e de uma missa na Catedral de Assunção. Ela não ficou para o almoço comemorativo, embarcando em seguida para o Brasil. Na noite de quarta-feira, 14, Dilma teve seu primeiro encontro bilateral com Cartes e "considerou a conversa muita boa". Ela avaliou que, com o presidente Cartes, haverá um "salto qualitativo" nas relações com o Paraguai.