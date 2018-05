Dilma espera que Patrus componha chapa com Costa A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje que espera que o ex-ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias (PT), aceite compor como vice na chapa encabeçada pelo senador Hélio Costa (PMDB) ao governo de Minas Gerais. Em sua primeira visita ao Estado após a definição do candidato da aliança PT/PMDB, Dilma cortejou o ex-ministro, considerado peça fundamental para que a militância petista se engaje na campanha do peemedebista.