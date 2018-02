Dilma espera explicações para confirmar visita aos EUA

"A resposta do Obama vai modular o tom do discurso dela na ONU", declarou o governador, acrescentando que, se até lá não tiver chegado nenhuma resposta do presidente norte-americano, com justificativa satisfatória para a espionagem ao país e até à presidente, Dilma vai ser dura."Se até lá não chegar nada, ela vai falar que nós aqui não abrigamos terroristas, não professamos o terrorismo e deixar claro que o que eles estão fazendo é espionagem industrial, que ultrapassa o razoável, que é inadmissível", emendou o governador da Bahia. Esta declaração mostra que no Palácio do Planalto há expectativa que a resposta de Obama possa demorar mais do que gostariam, mas que o governo espera que haja uma "explicação satisfatória" que crie "condições políticas" para viabilizar a viagem a Washington.