Dilma escolhe praia na BA para descanso de final de ano

A presidente fez um breve passeio de meia hora na praia somente por volta das 18 horas com outras quatro pessoas, que a reportagem supõe que sejam a filha, o genro e um segurança. Só é possível acompanhar a movimentação da presidente na praia a cerca de 2 quilômetros do local. Dilma permaneceu sentada, tomou água de coco e em seguida retornou para a casa, que foi reformada para recebê-la.

A base de Aratu é a residência dos oficiais da Marinha, e a presença da presidente alterou a rotina do local, aumentando o rigor na fiscalização de quem entra e sai. A segurança feita pela Marinha na base foi reforçada em 30% do efetivo. Segundo fontes da base, o nível de exigência da segurança é mais rigoroso do que nas ocasiões em que o ex-presidente Lula foi recebido no local. A segurança no entorno da casa é feita por seguranças da Presidência da República.