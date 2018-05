Dilma envia mensagem a Obama pelos 10 anos do 11/9

SÃO PAULO - A presidente Dilma Rousseff enviou neste sábado, 10, uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por ocasião dos 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Na nota, a presidente expressa a solidariedade do povo e do governo do Brasil e pesar à nação norte-americana pela data.

"Creio que a maior homenagem que podemos prestar aos mais de três mil inocentes que pereceram naquela data é, tendo por inspiração a coragem exibida pelo povo dos EUA em face da tragédia, continuar a trabalhar, incessantemente, por um mundo de paz e desenvolvimento", diz a presidente, em nota veiculada pelo Blog do Planalto.

Na mensagem, Dilma diz partilhar plenamente a visão de Obama, expressa em discurso na cidade do Cairo, de que "o extremismo violento deve ser combatido em todas as suas formas". O texto enumera que esse combate deve considerar, inclusive, a reconciliação entre o Ocidente e o mundo árabe, a eliminação do armamentismo nuclear, a afirmação da democracia, o respeito à liberdade religiosa e aos direitos humanos e da mulher, além da promoção do desenvolvimento econômico e da criação de oportunidades para todos "em um mundo de paz e cooperação".

Ao finalizar a mensagem, Dilma afirma que Obama pode contar com o Brasil na construção dessa ordem internacional mais pacífica e mais justa.