Dilma entra para coquetel com a rainha Elizabeth II

A presidente Dilma Rousseff chegou ao Palácio de Buckingham para participar de um coquetel oferecido pela rainha Elizabeth II. O evento é a primeria parte da participação de Dilma nas festividades de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres que começam na noite desta sexta-feira, 27.

Depois do coquetel, Dilma será levada em cortejo junto com outros chefes de Estado para o estádio olímpico. Além de ministros, Dilma também tem a companhia de sua filha em um evento que está exigindo um número maior de seguranças que a quantidade de tropas inglesas no Afeganistão.

Um pouco antes, Dilma almoçou com os atletas brasileiros e vestiu o uniforme de pódio da Federação Brasileira. Dilma não deixou de cobrar resultados dos atletas e confirmou que em agosto lançará um novo pacote de recursos para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para o período entre 2012 e 2016, ano em que o Rio receberá os Jogos Olímpicos.