Dilma entra oficialmente em férias e deve voltar em março A chefe da Casa Civil, ministra Dilma Rousseff, entrou oficialmente em férias nesta quarta-feira, 21. Dilma deve deixar o Planalto por cerca de dez dias, de acordo com despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial da União. As férias da ministra são referentes ao exercício de 2006. Ela deveria ter saído em férias no início deste ano, mas teve de permanecer no Planalto para cobrir a ausência de alguns colegas e do próprio presidente, que descansaram durante alguns dias no mês de janeiro.