Dilma entra em férias e retorna ao trabalho na segunda A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, entrou de férias hoje. Segundo despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado hoje no "Diário Oficial da União", o descanso será até sexta-feira. Dilma deverá retornar, portanto, na segunda-feira, dia 14. As férias da ministra já estavam previstas para depois do anúncio do marco regulatório do pré-sal, ocorrido na semana passada.