Dilma ensaia 'voo solo' em campanha

O hospital não recebeu recursos federais e só começará a atender o público dentro de três semanas, mas a inauguração foi agendada para coincidir com o Dia da Mulher, comemorado em 8 de março. Em fase de crescimento nas pesquisas eleitorais, Dilma tem se aproximado das intenções de voto do governador José Serra, provável candidato do PSDB, porém continua em desvantagem entre o eleitorado feminino. Sem Lula, a festa de hoje vai girar em torno da futura candidata petista, embora seja um compromisso institucional, com a presença de outros ministros.

No dia seguinte, a ministra já estará de novo ao lado do presidente, em uma extensa agenda no Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.