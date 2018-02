Dilma enfrenta protesto de universitários em SP

Acompanham a presidente Dilma no evento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-primeira dama Marisa Letícia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, dentre outros. A Unidade de Pronta Atendimento (UPA) que Dilma inaugura é no bairro Alves Dias. Além da inauguração no ABC paulista, Dilma inaugura simultaneamente UPAs em Porto Seguro (BA) e no Distrito Federal.