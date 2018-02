Dilma enfrenta manifestação de estudantes no Rio Um grande tumulto atrapalhou a festa de inauguração de novas unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida" no Rio, onde estão presentes a presidente Dilma Rousseff, o governador do Rio, Sergio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes, que nesta sexta-feira encerra uma maratona de inaugurações antes da campanha eleitoral.