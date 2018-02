Dilma enfrenta mais protestos no Rio

Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar chegaram ao local junto com a comitiva presidencial. Dilma entrou pelos fundos do prédio, enquanto os manifestantes, principalmente das áreas de saúde e educação, protestavam do lado de fora.

Mais cedo, um grupo de estudantes, que reivindicavam a destinação de 10% do PIB para a Educação, gritaram palavras de ordem justamente no início do discurso de Dilma, na inauguração de novas unidades do programa "Minha Casa Minha Vida, em Triagem, na zona norte.

No Hospital Miguel Couto, o elevador que levaria a presidente, o governador Sérgio Cabral (PMDB), o prefeito Eduardo Paes (PMDB), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, e o secretário estadual de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, apresentou problemas e o grupo teve de subir pelas escadas para conhecer a nova unidade, que fica ao lado do hospital Miguel Couto.