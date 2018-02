Dilma encerra discurso em evento no Rio sem comentar PIB A presidente Dilma Rousseff encerrou a cerimônia de inauguração de unidade industrial no Rio, nesta sexta-feira, sem comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), de 0,9% em 2012. A presidente fez discurso na cerimônia de inauguração de parte da infraestrutura industrial para construção do primeiro submarino de propulsão nuclear no Brasil, em Itajaí. Segundo ela, a fábrica é importante como elemento de soberania nacional, mas também por mostrar a força da indústria nacional.