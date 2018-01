Dilma enaltece 'convivência madura' entre os 3 Poderes

Candidata à reeleição, Dilma disse ainda que 2014 será "um ano importante" para a "consolidação das conquistas do governo". A presidente citou as dificuldades enfrentadas pelo País este ano, em decorrência da crise internacional, mas ressalvou que apesar de o ano ter sido "difícil", estamos chegando "bem" ao final dele. Dilma fez questão ainda de agradecer a colaboração do Congresso, que considerou fundamental para ajudar a enfrentar a crise. Para descontrair, a presidente Dilma anunciou que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de futebol em 2014 e todos comemoraram.

O coquetel foi considerado "leve" e "descontraído" por alguns dos presentes. O encontro de Dilma e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que estava sendo aguardado com expectativa, também foi classificado como "extremamente cordial". Na quinta-feira da passada, dia 12, a própria presidente Dilma já havia feito um gesto de aproximação e simpatia a Barbosa, ao dar a volta à mesa e se aproximar dele, no almoço em homenagem ao presidente da França, Francois Hollande, para brindar com ele a visita do francês ao Brasil.

Barbosa tem sido muito criticado por petistas e o presidente do STF foi alvo de toda sorte de acusações pelos integrantes do partido, no encontro do PT de quinta à noite, onde Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estavam presentes e discursaram. Além de Joaquim Barbosa estavam, presentes os ministros do STF Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Ricardo Levandowiski e Roberto Barroso.

Dilma circulou entre todos os convidados enquanto eram servidos quitutes que incluíam mini risotos de camarão e bacalhau, salgadinhos, queijos e salame. Em alguns momentos, a presidente chegou a conversar com alguns ministros, aproveitando para cobrar ações de governo. Além dos ministros de Dilma estavam presentes o vice-presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara e do Senado, e o ex-presidente José Sarney.