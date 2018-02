Dilma embarca para Recife para três eventos oficiais

Dilma volta para Brasília ainda na noite desta sexta-feira. Mais cedo, a presidente foi a Santa Maria, cidade-satélite de Brasília, onde inaugurou, ao lado do governador petista Agnelo Queiroz, a primeira etapa do BRT Expresso DF Eixo Sul - Trecho entre Santa Maria, Gama e Rodoviária do Plano Piloto.

Depois que as autoridades saíram da cerimônia, no entanto, a estação do BRT de Santa Maria foi fechada e nenhum ônibus havia no local. Apesar das informações do governo do Distrito Federal serem de que a primeira fase de funcionamento do BRT será experimental, nem esse tipo de serviço estava sendo oferecido no início da tarde desta sexta-feira.