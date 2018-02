Dilma embarca em gôndola de teleférico no Rio

A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e custou R$ 210 milhões. A presidente embarcou na gôndola de número 60 acompanhada do governador Sérgio Cabral e do vice-governador Luiz Fernando Pezão. Na agenda da presidente, também está prevista a inauguração de um posto do INSS no Morro do Alemão. Em seguida, ela participará da solenidade de inauguração do teleférico. Dilma retorna à Brasília às 14h40m.