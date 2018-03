Dilma elogia vontade política em parceria de metrô no CE A presidente Dilma Rousseff afirmou no início da tarde desta quinta-feira, 18, em Fortaleza (CE), que a parceria entre o governo federal e estadual para a construção do metrô envolve vontade política. "Só estamos aqui porque temos essa parceria entre governo federal e Estado. Essa parceria envolve várias coisas, mas antes de tudo envolve vontade política", afirmou ela durante evento de inauguração das estações Chico da Silva e José de Alencar da linha sul do metrô da cidade.