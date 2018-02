Dilma elogia 'três belíssimos gols' da seleção Assim que terminou a partida de estreia da seleção brasileira na Copa, o perfil oficial da presidente Dilma Rousseff no Facebook postou um elogio à conquista do time, que venceu a Croácia por 3 a 1. "#SELEÇÃOBRASILEIRA arrasou! Vencemos a Croácia com três belíssimos gols!", diz a postagem das 19h01.