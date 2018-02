Dilma elogia prefeitos de SC em entrega de máquinas

Durante o evento, que marca também a ampliação do berço 201 do Porto de São Francisco do Sul, a presidente Dilma destacou que o porto da cidade é responsável por movimentação de grãos, "essenciais à balança comercial". "Esse porto tem um muita importância para o agronegócio brasileiro", completou.

Segundo Dilma, o Porto de São Francisco do Sul é o sétimo em movimentação e o segundo em carga geral. "É um porto que tem uma relevância para todo o Brasil." Ela disse ainda que a recuperação do berço 201 vai permitir que embarcações de maior porte cheguem ao local. "Isso significa a possibilidade de ter redução de custos", complementou, afirmando que em conjunto com o governos estadual, a União investiu R$ 34 milhões nas obras do porto.

A presidente fez questão de agradecer aos senadores e deputados pela aprovação da lei do Marco Regulatório dos Portos, que permitiu que portos privados possa receber cargas específicas e geral. "Com a lei dos portos nós estamos fazendo o Brasil avançar, com critérios melhores e permitindo a participação da iniciativa privada."

À tarde, a presidente participa da cerimônia de assinatura de ordem de serviço das obras de ampliação das barragens de Taió e Ituporanga, em Itajaí. Depois, em Florianópolis, ela preside assinatura de contratos de financiamento entre Banco do Brasil e Estado de Santa Catarina e de dragagem do Porto de Imbituba.