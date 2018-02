Dilma elogia Lula e volta a citar 'herança bendita'

"Eu queria reconhecer em público no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um grande defensor da agricultura familiar", afirmou a presidente, durante cerimônia oficial de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012. "Eu recebi uma herança bendita no que se refere a toda política de desenvolvimento familiar e de toda a atividade agropecuária do Brasil", afirmou.

A presidente ressaltou ainda que a agricultura familiar tem sido responsável pela redução da desigualdade social e salientou que a atividade familiar se transforma a cada dia em uma "verdadeira sustentação da qualidade de alimentação do povo". "Nós somos um País que tem a obrigação de, por meio da agricultura familiar, transformar o brasileiro que está à margem da linha da pobreza em consumidor e produtor", afirmou. "O Brasil precisa, para ser uma das maiores economias do mundo, do esforço do agricultor familiar", acrescentou.

A presidente ressaltou ainda que a agricultura familiar na Região Sul do Brasil é um "exemplo para o resto" do País. "De como é possível ter na agricultura familiar uma produção que prime pela qualidade e também pela capacidade de elevar a renda de todos aqueles que nela participam", afirmou.

O evento também contou com um discurso gravado do diretor da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), José Graziano, que destacou que é a primeira vez que discursa em um evento brasileiro desde que foi eleito para o cargo. Ele parabenizou a presidente pela iniciativa e defendeu que não pode haver hoje segurança alimentar sem o apoio à agricultura familiar. "A agricultura familiar é um conceito que vem evoluindo, sendo hoje parte de uma grande solução", afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Programa agrícola

Na cerimônia, promovida em Francisco Beltrão (PR), o governo federal anunciou um pacote de medidas para o setor, entre elas a garantia de preços mínimos para a agricultura familiar, o aumento do limite de financiamento e a redução de taxas de juros máxima de investimento. O programa destina um montante de R$ 16 bilhões para o setor, R$ 7,7 bilhões para investimentos e R$ 8,3 bilhões para custeio.

Os recursos, segundo o governo federal, já estão disponíveis nas instituições financeiras. O lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012 estava marcado para 1º de julho, mas o mau tempo não permitiu que o avião que transportava a presidente pousasse na região. O evento contou com as participações da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Agricultura, Wagner Rossi.