Dilma elogia 'herança' recebida de Lula na educação

Repetindo o gesto que fez na quinta-feira passada, no Rio de Janeiro, Dilma citou pelo menos três vezes o ex-presidente Lula em seu discurso. "Eu herdei uma herança bendita no que se refere a educação. A herança do governo do presidente Lula", disse Dilma, reconhecendo que houve avanços no setor de educação antes dessa fase, como lembraram alguns dos homenageados presentes, mas ressaltando que foi a partir de 2003 que se deu a valorização do ensino público e que se passou a lutar por um processo mais sofisticado de educação.

A presidente assegurou que é um compromisso do seu governo aprofundar a conquista de vários anos no processo educacional e fez questão de dizer que tem muito orgulho do fato do presidente Lula ter criado, no período de 2003 a 2010, quando também fez parte do governo, mais escolas técnicas do que nos 100 anos anteriores.