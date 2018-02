Dilma elogia desenvolvimento do interior do País A presidente Dilma Rousseff elogiou o desenvolvimento do interior do País, que, segundo ela, é hoje uma das áreas mais dinâmicas da economia brasileira. Ela advertiu, porém, que é importante que o desenvolvimento econômico se transforme em progresso social. "Não podemos pensar que desenvolvimento é apenas o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto)", disse a presidente, ressaltando que é importante que o desenvolvimento traga também o aumento da renda, da oferta de emprego e da melhoria da educação do brasileiro. Dilma está em Rondonópolis para a inauguração do trecho da Ferronorte que vai ligar a cidade a Itiquira.