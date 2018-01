Dilma: eleições não vão mudar política de investimentos

Ao argumentar que o governo federal "há dez anos, jamais olhou quem era o governador ou prefeito", Dilma disse que "em muitos casos, a nossa do governo federal parceria maior é com governos da oposição, porque são os Estados maiores". E completou: "Eu sou obrigada a ter com o Estado de São Paulo uma relação toda especial". Ela lembrou que no Estado reside grande parte da população brasileira e disse que "também é obrigada a olhar o Nordeste", porque lá há Estados com carências maiores do que em outras regiões do País.

Segundo a presidente, os municípios com menos de 50 mil habitantes, que são cerca de 4.500 em todo o País, são exemplo de parceria com o governo federal. "O prefeito de cidade menor tem menos poder orçamentário e financeiro, por isso a União tem de olhar por eles."

Segurança

A uma pergunta sobre segurança nas fronteiras, a presidente Dilma Rousseff disse que "é fundamental continuar buscando formas cada vez mais efetivas de combate ao crime organizado".

De acordo com a presidente, a atuação do governo federal nas fronteiras é muito forte, e o plano estratégico do governo nessa área envolve as Forças Amadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. "Nós avaliamos que as operações têm tido um excelente resultado", disse.