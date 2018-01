Dilma e Zé Dirceu são ovacionados na festa do PT

Sem demonstrar nenhum constrangimento, Kassab sentou-se na segunda fila da mesa de convidados, entre ministros de Estado, ex-presidente do PT e o presidente nacional do PC do B, Renato Rabelo. Dilma Rousseff sentou-se ao lado de Falcão e do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS). O petista entrou recentemente em rota de colisão com o Palácio do Planalto devido ao não nomeação de um afilhado político para cargo no Banco do Brasil.

Para tentar desfazer o clima de animosidade com o Planalto, Maia fez um discurso enfático, recheado de elogios a presidente Dilma Rousseff. Ela manteve-se, no entanto, impávida, sem demonstrar nenhum entusiasmo com as palavras de Maia.

Impedido de ir ao encontro por recomendação médica, o ex-presidente Lula mandou uma carta lida pelo presidente Rui Falcão. Lula lamentou não estar presente ao encontro. "Ole, olé, ola, Lulala", entoaram, entusiasmados, os militantes petista.