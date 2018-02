Dilma e Temer são empossados no Senado A presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), prestar por volta das 14h50 o compromisso constitucional, se comprometendo a cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem ao País. Ela e o vice, Michel Temer (PMDB), foram bastante aplaudidos depois de manifestarem seus compromissos com o País. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), então, Dilma e Temer empossados.