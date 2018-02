Dilma e Temer prestigiam posse de Amato na Facesp

Além de Dilma e Temer, estão presentes no evento o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito da capital Fernando Haddad (PT), além de ministros e do vice-governador paulista Guilherme Afif Domingos (PSD), cotado para ocupar a recém criada Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

Durante o evento, Amato entregou à presidente anteprojetos de lei complementar e lei ordinária de emenda constitucional para simplificar o sistema tributário nacional. Entre os pontos principais dos anteprojetos estão a proibição de edições de medidas provisórias sobre a questão tributária.

O prefeito Fernando Haddad criticou a falta de competitividade para negócios da cidade, que a coloca no 140º lugar no ranking mundial, e pediu uma parceria com a Associação Comercial para eliminar a burocracia do município. "Sei muito bem das agruras que os comerciantes passam no País, com excesso de burocracia e impostos. Mas não nos orgulha o lugar que ocupamos no ranking de competitividade", disse ele.

Ele lembrou que a cidade foi escolhida pelo Banco Mundial para uma análise do ambiente amigável de negócios e sentenciou: "São Paulo não pode ser considerada como ambiente amigável de negócios", afirmou. "Gostaria de ser parceiro da Associação Comercial para projeto e simplificação da legislação, pois ser 140º lugar no ranking de competitividade, isso para qualquer cidade é inaceitável."