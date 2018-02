Dilma e Temer discutem a relação na próxima semana Em mais uma tentativa de ajustar o relacionamento com o PMDB, a presidente Dilma Rousseff vai se reunir na próxima semana com o vice, Michel Temer, para uma conversa reservada. Temer disse a interlocutores que pedirá a Dilma uma solução para melhorar a articulação política do governo e o diálogo com o PMDB no Congresso, cujo desgaste ficou evidente nas votações da MP dos Portos e MP da tarifa da energia.