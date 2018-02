Dilma e Serra se encontram em abertura de feira em MG Os pré-candidatos à Presidência da República do PT, Dilma Rousseff, e do PSDB, José Serra, ficaram postados em posição de destaque no palanque onde ocorre a cerimônia de abertura da ExpoZebu, em Uberaba, Minas Gerais. Contudo, o ex-ministro da Agricultura e deputado federal Reinhold Stephanes está sentado exatamente na cadeira entre Serra e Dilma, evitando assim o contato direto entre eles. Ao menos em público, Dilma e Serra ainda não se cumprimentaram.