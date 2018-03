Dilma e Serra são parecidos e egocentristas, diz Marina

A passagem da presidenciável pela capital potiguar foi marcada pela inauguração da primeira Casa de Marina no Estado, uma caminhada no bairro do Alecrim, tradicional centro comercial, e ainda uma palestra na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Marina Silva ponderou que mantém uma relação de "respeito" com a ex-ministra Dilma: "nossas divergências são sempre no campo profissional, e isso sempre ficou muito claro".

Na palestra da SBPC, a senadora foi provocada pela plateia a falar sobre a liberação da maconha. Ela voltou a defender que seja feito um plebiscito no País. Marina Silva defendeu uma gestão de educação integrada e lembrou que enquanto o Brasil gasta R$ 1114 por aluno anualmente, o Chile gasta R$ 2 mil. "O Brasil está 30 anos atrás do Chile", destacou.

Sobre os projetos sociais, Marina Silva prometeu ampliar o Bolsa Família e promover a integração produtiva. "Vamos manter o Bolsa família, mas a ideia é avançar mais, proporcionando uma maior igualdade de oportunidade entre os brasileiros", completou.