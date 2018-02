Dilma é recebida por David Cameron em Downing Street

A presidente Dilma Rousseff foi recebida nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, em sua residência oficial em Londres, em Downing Street. Eles participam de uma reunião por cerca de uma hora. A agenda da reunião inclui a crise europeia, os conflitos na Síria e a Venezuela.

No início do encontro, Dilma afirmou que vê grande oportunidade para discutir o relacionamento bilateral e para aprender com o Reino Unido sobre a organização "brilhante" dos Jogos Olímpicos em Londres. Cameron, por sua vez, disse que os dois países têm uma ampla variedade de temas a desenvolver conjuntamente.

Dilma estava acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota; do ministro do Esporte, Aldo Rebelo; do ministro da Educação, Aloizio Mercadante; do ministro de Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp; e do embaixador brasileiro em Londres, Roberto Jaguaribe.

A residência de Cameron está decorada com bandeiras da Olimpíada de Londres 2012. O premiê mostrou a decoração para Dilma, que respondeu "muito colorido". O jardim na frente da casa também está ornamentado com os anéis olímpicos.