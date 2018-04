Dilma é recebida como presidenciável em ato no Rio

Sob aplausos e gritos de "Olê, olá, Dilma, Dilma", a ministra teve sua candidatura defendida pelos ministros Tarso Genro, da Justiça; Carlos Minc, do Meio Ambiente; e Guilherme Cassel, do Desenvolvimento Agrário. Ela centrou seu discurso nos esforços do governo para vencer a crise financeira e garantiu a continuidade da queda dos juros. "Temos hoje condições de reduzir os juros de forma significativa sem comprometer a estabilidade do País e nós vamos fazê-lo", declarou Dilma, antecipando-se a decisões monetárias do Banco Central.

Citada por Tarso Genro como "o nome que pode dar continuidade aos projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo PT desde 2003", Dilma, que no início do mês admitiu ver com "simpatia" a indicação de sua candidatura, comportou-se mesmo foi como presidenciável. Mas não quis vincular uma futura campanha às pesquisas de popularidade do presidente Lula, preferindo ligar o assunto à crise econômica. "Vimos o resultado (das pesquisas)com muita naturalidade. Acho que as pesquisas sempre refletem estas variações. Não estamos preocupados com esta questão. A preocupação hoje do governo é enfrentar a crise", afirmou.

Em uma bancada formada por deputados, prefeitos e líderes do PT, o nome de Dilma para a presidência foi por diversas vezes comparado aos das presidentes do Chile, Michelle Bachelet, e da Argentina, Cristina Kirchner. A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, primeira mulher do PT a ocupar a administração de um Estado, defendeu que "agora é hora do partido colocar uma mulher também na presidência".

Perguntada sobre as discussões dentro do PT em relação à sua possível candidatura para as próximas eleições, Dilma disse que esta é uma questão que não é prioridade dentro do partido. "Esta é uma discussão para 2010", desconversou.