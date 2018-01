Dilma é recebida com honras por estudantes de Coimbra A presidente Dilma Rousseff foi recebida com honras pelos estudantes da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela foi saudada com aplausos e os estudantes de Direito chegaram a jogar a capa no chão, para ela passar, em um gesto de reverência. A honraria quase causou um incidente diplomático.