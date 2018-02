Dilma e primeiro-ministro sul-coreano debatem acordos

No encontro realizado hoje, também foram debatidos acordos de cooperação na área tecnológica entre Brasil e Coreia do Sul, como na energia nuclear, petróleo e construção naval. Dilma e Hwang-Sik também citaram a necessidade de reequilibrar o comércio exterior entre os dois países, que tem sido majoritariamente deficitário para o Brasil. Em 2009, o saldo comercial entre os dois ficou negativo em US$ 2,16 bilhões para os brasileiros. Em 2010, o número mais que dobrou, para um déficit de US$ 4,4 bilhões.

O trem de alta velocidade entre Campinas e o Rio de Janeiro também foi tema do encontro com o primeiro-ministro sul-coreano. Empresas coreanas estão interessadas na obra que ligará as grandes cidades paulistas e fluminenses. O trem bala também foi tópico de conversa no encontro de Dilma com outra liderança asiática, o ex-primeiro-ministro japonês Taro Aso. Nesse encontro, Dilma agradeceu ao político japonês pelo esforço para a constituição de um acordo entre Brasil e Japão na área de Previdência, que passa a cobrir os trabalhadores brasileiros no Japão, os dekasseguis.