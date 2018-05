Dilma é ovacionada ao chegar ao Congresso do PT A presidente Dilma Rousseff, usando um conjunto vermelho - cor da bandeira do PT - foi ovacionada ao chegar hoje, 2, ao 4º Congresso Nacional do partido, aos gritos de "olê, olê, olá, Dilma, Dilma". Com alguns minutos de atraso, logo depois chegou o ministro da Educação, Fernando Haddad, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua principal adversária no partido, senadora Marta Suplicy, não compõe a mesa principal, ao lado de Dilma, Lula, ministros e lideranças no Congresso.