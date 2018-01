Dilma e os futuros ministros conversaram sobre metas

A presidente e os futuros ministros conversaram sobre metas e a forma da apresentação oficial dos novos titulares da equipe econômica, em cerimônia no Planalto. Nessa reunião foi acertado também qual seria o discurso de cada um na cerimônia que seria realizada logo depois, no Palácio do Planalto, de anuncio oficial da nova equipe econômica para o segundo mandato de Dilma.

A partir de agora, Levy e Barbosa vão começar a trabalhar nas salas destinadas a eles no terceiro andar do Planalto. Joaquim Levy já assumiu o seu posto e ocupou sua cadeira no Planalto. A partir de amanhã, eles começam a fazer reuniões com técnicos do governo, de vários setores, e darão início a exames mais detalhados das contas publicas, para a partir de então estudar propostas para a realização de ajustes. A ideia inicial é que as reuniões com os técnicos serão feitas nos ministérios, não no Planalto.

Neste período de transição, o Planalto quer evitar que os novos ministros concedam entrevistas ou falem sobre os trabalhos que estão desenvolvendo, a não ser que haja uma determinação da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com fontes do Planalto, ainda não houve definição dos nomes dos comandantes dos bancos públicos. Depois de terem sido confirmados, os novos ministros poderão disparar os convites para as pessoas que integrarão suas equipes. Durante a transição, Levy e Barbosa farão um pente-fino nas contas publicas.