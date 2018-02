Dilma e Obama irão conversar na Rússia, diz Temer O presidente da República em exercício, Michel Temer, acredita que a presidente Dilma Rousseff e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, irão se encontrar e conversar, em algum momento, durante a reunião do G-20, em São Petersburgo, na Rússia, da qual os dois estão participando. "Sei que há gestões nesse sentido (de a presidente Dilma conversar com Obama), é possível que venha a acontecer. Eles estão juntos lá no G20", declarou Temer, acrescentando que, portanto, "muito provavelmente", eles conversarão, "formal ou informalmente".