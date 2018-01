Dilma e Obama conversam hoje via teleconferência

No Planalto, há expectativa de que a conversa se estenda para as últimas posições adotadas pela diplomacia brasileira nos fóruns internacionais. Horas depois que Obama deixou o Brasil, na segunda-feira, o governo brasileiro divulgou nota para condenar os ataques à Líbia, sendo que foi de Brasília que Obama determinou a ofensiva.

A conversa de Dilma e Obama também deverá se estender, na expectativa do Planalto, para a nova postura do Brasil em relação à violação de direitos humanos no Irã. A decisão do governo brasileiro de votar a favor no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) ao envio de um relator para investigar a situação no Irã foi a primeira na área nos últimos dez anos.