Dilma e Mujica destacam cooperação entre países

Um dos projetos será a construção de uma linha de transmissão de 500 quilovolts (kV) que vai interligar Brasil com o Uruguai, num projeto em que a Eletrobras vai trabalhar com a UTE, uma companhia uruguaia. A linha de transmissão interligará Candiota, no Rio Grande do Sul, a San Carlos, cidade próxima a Montevidéu, no Uruguai. O projeto, que tem 390 quilômetros de extensão, dos quais 60 quilômetros estarão em território brasileiro, deve ficar pronto até o final de 2012.

No comunicado à imprensa, Dilma definiu também Brasil e Uruguai como duas nações que respeitam os contratos e os direitos humanos. "Trocamos informações sobre quadro internacional bastante complexo", destacou Dilma, falando também das comemorações de 20 anos do Mercosul (ocorrida em março). Segundo a presidente, a região é uma das que mais cresce no mundo. Outra obra conjunta citada por Dilma foi a construção de uma ferrovia ligando Cacequi, no Uruguai, à Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Já o presidente uruguaio começou seu pronunciamento pedindo que Dilma enviasse o seu abraço ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mujica falou que a relação com o Brasil é "tremendamente importante hoje e será no futuro". E destacou o respaldo enorme do Brasil na questão energética do Uruguai, que tem problemas de energia por conta das constantes secas. Após o pronunciamento, Dilma embarcou de volta para o Brasil, sem conceder entrevista à imprensa.