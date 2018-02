Dilma e Múcio vão à abertura de trabalhos do Congresso A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, estão no plenário da Câmara para a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos do Congresso, a de número 53, que acaba de ser aberta pelo presidente do Senado, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN). Dilma entregará mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao primeiro-secretário da Mesa do Congresso, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), que fará a leitura do documento no plenário.