Dilma e ministros seguem para velório de Itamar em BH

O corpo de Itamar Franco chegou nesta manhã ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde será velado. O corpo foi transferido da cidade de Juiz de Fora para a capital mineira, onde chegou na Base Aérea da Pampulha por volta das 10h30.

Coberto com as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais, o caixão foi transportado em carro aberto pelo Corpo de Bombeiros e chegou por 11h40 na antiga sede do governo mineiro. Recepcionado pelos Dragões da Inconfidência, guarda de honra da Polícia Militar de Minas, o caixão foi recebido pelo governador Antonio Anastasia e pelo senador Aécio Neves, as filhas de Itamar, além de outras autoridades, amigos e parentes.

O caixão entrou carregado por militares ao som da música "Oh! Minas Gerais". Os presentes jogaram pétalas brancas em cima do caixão e aplaudiram. Um guarda dos Dragões da Inconfidência desmaiou pouco antes da entrada do caixão. Populares aguardam o início da visitação pública na Praça da Liberdade em frente ao Palácio.

Acompanham o velório, no hall de entrada do Palácio, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo José Serra, o ex-governador de Minas Gerais, Francelino Pereira e o senador Eduardo Suplicy. O corpo de Itamar será cremado no fim da tarde no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.