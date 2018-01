Dilma e ministros se reúnem com aliados no Senado

Estão com a presidente Dilma os seguintes senadores: o líder do governo no Congresso, José Pimentel (PT-CE); líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM); líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE); líder do PCdoB, Inácio Arruda (CE); líder do PT, Wellington Dias (PI); líder do PTB, Gim Argello (DF); líder do PDT, Acir Gurgacz (RO); vice-líder do PP, Benedito de Lira (AL); líder do PR, Alfredo Nascimento (AM); líder do PSB, Rodrigo Rollemberg (DF); líder do PRB, Eduardo Lopes (RJ).

Também acompanham a audiência os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.