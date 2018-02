Dilma e ministros fazem campanha na Contag

Dilma está acompanhada por quatro ministros: Aloizio Mercadante (Casa Civil), Arthur Chioro (Saúde), Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) e Miguel Rossetto (Desenvolvimento Agrário). Chioro justificou a presença no evento em dia de expediente, afirmando que "é hora do almoço".

Dilma foi recebida por militantes da Contag, que entregará a ela um documento com 13 "diretrizes" para avançar no desenvolvimento rural sustentável e solidário, a serem incluídas na plataforma de governo.

O evento com trabalhadores do campo ocorre na semana em que o governo fez três movimentos para liberar terras para a reforma agrária, numa tentativa de minimizar críticas do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST).

O MST convocou uma marcha no Estado de São Paulo para esta sexta-feira, 29. Nesta semana, o Palácio do Planalto liberou 93,7 mil hectares para a reforma agrária em nove Estados. O volume de terra equivale a 30% do total liberado em 2013.